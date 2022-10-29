Головне за ніч. Субота, 29 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині, невдала вилазка ворожої розвідки на Сіверщині, обстріл Дніпропетровщини, напад на будинок спікерки Палати представників США Пелосі.

Ніч на суботу минула спокійніше, ніж кілька попередніх, хоча без повітряних тривог у багатьох областях не обійшлося.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Росія завдала ударів по 35 населених пунктах України, Сили оборони натомість уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

У результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України в районі Майорська напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 29 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня перетнули позначку в 70 тисяч, склавши близько 70 250 осіб. 550 окупантів були ліквідовані лише за минулу добу.

Також у ворога поменшало одразу на 19 танків, а загальна кількість їх втрат складає 2569 одиниць.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі ворожа армія "традиційно" обстріляла три громади Дніпропетровської області.

Найбільше постраждав Нікополь: пошкоджено вісім багатоповерхівок і приватних будинків, магазини, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі. Поранено 39-річного чоловіка. Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі.

Прикордонники зупинили просування ворожої розвідки на Сіверському напрямку. Росіяни намагались розвідати позиції за допомогою безпілотника, який було успішно збито, а також наземним шляхом. "До спостережних постів намагались підійти дві групи наземної розвідки окупантів, які також було зупинено", – повідомили в пресслужбі ДПСУ.

У МВС додали, що спроби наземної розвідки просунутись у темряві зупинили "зосередженим вогнем".

Нагадаємо, прикордонники посилили охорону кордонів із Молдовою та Білоруссю. Ситуація контрольована.

Спецпідрозділ "Хорт" заявив про ліквідацію заступника начальника штабу ПВК "Вагнера". Його імʼя не повідомляється.

Під час виконання бойового завдання бійці у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків ПВК, повідомили в спецпідрозділі.

"Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двухсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу. Окрім того, наші захисники затрофеїли зброю цього самого мертвого окупанта – АК-12. Цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році", – зазначили військові.

У США зловмисник вдерся в будинок спікерки Палати представників Пелосі і напав на її чоловіка.

Злочинець розшукував політикиню. ЇЇ 82-річний чоловік госпіталізований з переломом черепа, підозрюваному висунуть звинувачення у замаху на вбивство.

Правоохоронці вважають, що це був цілеспрямований, навмисний напад на будинок спікерки Палати представників. Проміжні вибори до Палати мають відбутися менш ніж за два тижні.

Нападником є 42-річний Девід ДеПейп. Його помістили в лікарню під поліцейським наглядом. Окружний прокурор Сан-Франциско повідомила, що перевіряються профілі людини з аналогічним імʼям у соцмережах, в яких містяться ворожі коментарі.

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