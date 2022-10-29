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У США зловмисник вдерся в будинок спікерки Палати представників Пелосі і напав на її чоловіка

Злочинець розшукував політикиню. 

У США зловмисник вдерся в будинок спікерки Палати представників Пелосі і напав на її чоловіка
Місце злочину
Фото: bostonglobe

Чоловік спікерки Палати представників Пол Пелосі зазнав нападу. Зловмисник вдерся до будинку подружжя в Сан-Франциско і, зі словами "Де Ненсі?", бив 82-річного Пола. 

Він госпіталізований з переломом черепа. Підозрюваному висунуть звинувачення у замаху на вбивство, пише New York Times

Напад відбувся рано вранці (за американським часом) 28 жовтня. Ненсі Пелосі в цей час була у Вашингтоні. Зловмисник увійшов через задні двері будинку, кричав "Де Ненсі?" і завдав Полу Пелосі ударів молотком. Поліцейські, які прибули на виклик, застали боротьбу нападника і потерпілого за контроль над молотком. 

"Потім зловмисник вирвав молоток і «жорстоко напав» з ним на містера Пелосі на очах у поліцейських, сказав Вільям Скотт, начальник поліції Сан-Франциско", – пишуть журналісти. 

Правоохоронці вважають, що це був цілеспрямований, навмисний напад на будинок спікерки Палати представників. Проміжні вибори до Палати мають відбутися менш ніж за два тижні. 

Нападником є 42-річний Девід ДеПейп. Його помістили в лікарню під поліцейським наглядом. Окружний прокурор Сан-Франциско повідомила, що перевіряються соцмережі людини з аналогічним імʼям: у цих профілях містяться ворожі коментарі. У двох блогах під імʼям "daviddepape" міститься низка гнівних і параноїдальних публікацій, включаючи антисемітські настрої та занепокоєння щодо педофілії, антибілого расизму та контролю "еліти" над Інтернетом. Поки невідомо, чи нападник та автор блогів – одна особа. 

Члени обох партій стикалися з переслідуванням, озброєними вторгненнями до їхніх домівок, вандалізмом і нападами. Пані Пелосі, як спікера, добре захищає охорона, але члени сімей лідерів Конгресу не отримують окремого захисту. 

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