У США зловмисник вдерся в будинок спікерки Палати представників Пелосі і напав на її чоловіка

Чоловік спікерки Палати представників Пол Пелосі зазнав нападу. Зловмисник вдерся до будинку подружжя в Сан-Франциско і, зі словами "Де Ненсі?", бив 82-річного Пола.

Він госпіталізований з переломом черепа. Підозрюваному висунуть звинувачення у замаху на вбивство, пише New York Times.

Напад відбувся рано вранці (за американським часом) 28 жовтня. Ненсі Пелосі в цей час була у Вашингтоні. Зловмисник увійшов через задні двері будинку, кричав "Де Ненсі?" і завдав Полу Пелосі ударів молотком. Поліцейські, які прибули на виклик, застали боротьбу нападника і потерпілого за контроль над молотком.

"Потім зловмисник вирвав молоток і «жорстоко напав» з ним на містера Пелосі на очах у поліцейських, сказав Вільям Скотт, начальник поліції Сан-Франциско", – пишуть журналісти.

Правоохоронці вважають, що це був цілеспрямований, навмисний напад на будинок спікерки Палати представників. Проміжні вибори до Палати мають відбутися менш ніж за два тижні.

Нападником є 42-річний Девід ДеПейп. Його помістили в лікарню під поліцейським наглядом. Окружний прокурор Сан-Франциско повідомила, що перевіряються соцмережі людини з аналогічним імʼям: у цих профілях містяться ворожі коментарі. У двох блогах під імʼям "daviddepape" міститься низка гнівних і параноїдальних публікацій, включаючи антисемітські настрої та занепокоєння щодо педофілії, антибілого расизму та контролю "еліти" над Інтернетом. Поки невідомо, чи нападник та автор блогів – одна особа.

Члени обох партій стикалися з переслідуванням, озброєними вторгненнями до їхніх домівок, вандалізмом і нападами. Пані Пелосі, як спікера, добре захищає охорона, але члени сімей лідерів Конгресу не отримують окремого захисту.