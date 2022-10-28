У Туреччині затримали журналістку ATR запитом Росії

Гульсум Халілову протримали 17 годин нібито через заборону на в’їзд.

За запитом Російської Федерації правоохоронці Туреччини затримали журналістку кримськотатарського телеканалу Гульсум Халілову.

Про це повідомив у Facebook заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

“Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки! У Стамбулі за запитом російських спецслужб затримана відома українська кримськотатарська журналістка, ведуча телеканалу ATR Гульсум Халілова. Вимагаємо негайно звільнити нашу колегу! Просимо про допомогу президента України Володимира Зеленського”, – написав Айдер Муждабаєв.

Гульсум Халілова повідомила у коментарі Українській правді, що її протримали 17 годин за запитом Росії й нібито через заборону на в’їзд.

Наразі вирішується питання про заборону на в’їзд її до Туреччини.

Нагадаємо, Верховний суд Криму, підконтрольний російським окупантам, змінив вирок журналісту "Крим.Реалії" Владиславу Єсипенку.