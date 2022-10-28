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У Туреччині затримали журналістку ATR запитом Росії

Гульсум Халілову протримали 17 годин нібито через заборону на в’їзд.

У Туреччині затримали журналістку ATR запитом Росії
Фото: Айдер Муждабаєв у Facebook

За запитом Російської Федерації правоохоронці Туреччини затримали журналістку кримськотатарського телеканалу Гульсум Халілову.

Про це повідомив у Facebook заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

“Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки! У Стамбулі за запитом російських спецслужб затримана відома українська кримськотатарська журналістка, ведуча телеканалу ATR Гульсум Халілова. Вимагаємо негайно звільнити нашу колегу! Просимо про допомогу президента України Володимира Зеленського”, – написав Айдер Муждабаєв.

 

Гульсум Халілова повідомила у коментарі Українській правді, що її протримали 17 годин за запитом Росії й нібито через заборону на в’їзд.

Наразі вирішується питання про заборону на в’їзд її до Туреччини.

Нагадаємо, Верховний суд Криму, підконтрольний російським окупантам, змінив вирок журналісту "Крим.Реалії" Владиславу Єсипенку.

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