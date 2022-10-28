У Києві сподіваються усунути дефіцит електроенергії упродовж 2-3 тижнів, - Кличко

Дефіцит електроенергії в Києві сподіваються усунути впродовж 2-3 тижнів.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, наразі дефіцит коливається в межах 20-50%, тож система енергозабезпечення міста працює в екстреному режимі.

"Відтак, електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах столиці. Якщо не буде надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути дефіцит, спричинений атаками російських варварів на об’єкти критичної інфраструктури. Місто робить все можливе, щоб економити споживання електроенергії", - зазначив Кличко.

Він додав, що для економії електрики на багатьох маршрутах комунального громадського транспорту тролейбуси замінили на автобуси. Метрополітен буде працювати.

Також Кличко закликав жителів і бізнес скоротити споживання електроенергії.

"Ризик великого блекауту, коли нестача електроенергії може призвести до ще більших наслідків та ще масштабнішого відключення, є. Тому вкрай важливо економити, щоб цього не сталося", - підкреслив міський голова.

Нагадаємо, 27 жовтня Росія обстріляла одну з громад Київщини. Зафіксували влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього стабілізаційні відключення електроенергії області змінили на екстрені з невизначеним терміном.