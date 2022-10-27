Через удари Росії Київській області потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін

Унаслідок нічного удару по Київській області виведено з ладу низку критичних обʼєктів. Фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків.

Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп. Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Телеграм.

"Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін", – заявив він.

Кулеба закликав помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації.

За даними ДСНС. ударів було завдано "шахедами".

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія завдала чергового удару по столичному регіону. Київ і область ворог атакує третій тиждень поспіль.