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Через удари Росії Київській області потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін

Ліквідація наслідків триває. 

Через удари Росії Київській області потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін
Фото: ДСНС

Унаслідок нічного удару по Київській області виведено з ладу низку критичних обʼєктів. Фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків.

Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп. Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Телеграм. 

"Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін", – заявив він.

Кулеба закликав помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації.

За даними ДСНС. ударів було завдано "шахедами".

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія завдала чергового удару по столичному регіону. Київ і область ворог атакує третій тиждень поспіль. 

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