​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Ворог вдарив по одній з громад Київщини, ліквідація пожежі триває (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини, ліквідація пожежі триває (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час відступу росіяни можуть вдатися до серії терактів з підривом житлових масивів і ЗАЕС, – Громов

Вибух на ЗАЕС спровокує локальну техногенну катастрофу. 

Під час відступу росіяни можуть вдатися до серії терактів з підривом житлових масивів і ЗАЕС, – Громов
Олексій Громов
Фото: скріншот

Генеральний штаб ЗСУ не виключає, що російська армія під час відступу може вдатися до терактів, зокрема підриву житлових масивів. Росіяни можуть завдавати критичної шкоди населеним пунктам перед їх поверненням під контроль законної влади. 

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він додав: враховуючи останні вкиди про "брудну бомбу", не виключається, що окупанти можуть організувати підриви на ЗАЕС. 

"З метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної катастрофи з обвинуваченням в цьому України. Навіть прогнозовані російськими військовими наслідки техногенної катастрофи були передбачені з урахуванням напрямку вітру, а, відповідно, і розповсюдження загроз у західному напрямку, що також вказує на підготовку окупантом чергового злочину проти людяності", – сказав він.

Нагадаємо, у Пентагоні вчора повідомили, що зараз США не бачать ознак підготовки Росією застосування ядерної чи брудної бомби. Штати також вважають, що звинувачення Москви на адресу України стосовно підготовки удару брудною бомбою є хибними.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також