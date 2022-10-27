Під час відступу росіяни можуть вдатися до серії терактів з підривом житлових масивів і ЗАЕС, – Громов

Генеральний штаб ЗСУ не виключає, що російська армія під час відступу може вдатися до терактів, зокрема підриву житлових масивів. Росіяни можуть завдавати критичної шкоди населеним пунктам перед їх поверненням під контроль законної влади.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він додав: враховуючи останні вкиди про "брудну бомбу", не виключається, що окупанти можуть організувати підриви на ЗАЕС.

"З метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної катастрофи з обвинуваченням в цьому України. Навіть прогнозовані російськими військовими наслідки техногенної катастрофи були передбачені з урахуванням напрямку вітру, а, відповідно, і розповсюдження загроз у західному напрямку, що також вказує на підготовку окупантом чергового злочину проти людяності", – сказав він.

Нагадаємо, у Пентагоні вчора повідомили, що зараз США не бачать ознак підготовки Росією застосування ядерної чи брудної бомби. Штати також вважають, що звинувачення Москви на адресу України стосовно підготовки удару брудною бомбою є хибними.