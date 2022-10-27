В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
Ворог вдарив по одній з громад Київщини, ліквідація пожежі триває (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини, ліквідація пожежі триває (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці українські військові збили російський вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25

Ворожа авіація була ліквідована на півдні.

Вранці українські військові збили російський вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25
Фото: DW

Сьогодні вранці на півдні України сили ППО збили ворожий ударний вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що 27 жовтня, близько восьмої години, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52.

А близько 08:40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ліквідував російський штурмовик Су-25.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук додав, що ворожа авіація була збита над Херсонською областю. 

 

Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також