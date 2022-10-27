Вранці українські військові збили російський вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25

Ворожа авіація була ліквідована на півдні.

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Сьогодні вранці на півдні України сили ППО збили ворожий ударний вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що 27 жовтня, близько восьмої години, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52.

А близько 08:40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ліквідував російський штурмовик Су-25.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук додав, що ворожа авіація була збита над Херсонською областю.

Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога.