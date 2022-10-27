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З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 1 103 людини на Донеччині

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 1 103 людини на Донеччині
Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби окупанти вбили трьох мирних жителів Донецької області, поранення отримали двоє людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.  

“За 26 жовтня стало відомо про трьох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами – у Бахмуті”, – йдеться у повідомленні.

Ще дві людини за вчора дістали поранення.

З початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 1 103 цивільних на Донеччині та поранили 2 474 людини.

 

Нагадаємо, протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України. Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя.

 

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