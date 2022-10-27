На Херсонщині під час розмінування загинув керівник вибухотехніків обласної поліції Олександр Козюра.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

“Подія сталася близько 13:00 в Бериславському районі неподалік від с. Білоусове Великоолександрівської територіальної громади”, – йдеться у повідомленні.

Козюра разом із колегами проводили розмінування лісосмуги поблизу населеного пункту. 42-річний полковник поліції в ході виконання службових обов’язків загинув під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет, що залишили після себе російські загарбники.

Фото: Національна поліція