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На Херсонщині під час розмінування загинув керівник вибухотехніків обласної поліції

На Херсонщині під час розмінування загинув керівник вибухотехніків обласної поліції Олександр Козюра.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

“Подія сталася близько 13:00 в Бериславському районі неподалік від с. Білоусове Великоолександрівської територіальної громади”, – йдеться у повідомленні.

Козюра разом із колегами проводили розмінування лісосмуги поблизу населеного пункту. 42-річний полковник поліції в ході виконання службових обов’язків загинув під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет, що залишили після себе російські загарбники.

Фото: Національна поліція
У Олександра залишилися дружина та двоє малолітніх синів, віком 5 і 10 років.  Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області підірвався місцевий житель. Чоловік на власному подвір’ї зрізав виноград та взяв до рук невідомий предмет, який вибухнув

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