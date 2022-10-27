Кулеба про допомогу Австралії: бронемашини показали відмінні результати на полі бою

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Австралії за новий пакет безпекової допомоги.

“Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для наших військових і 30 додаткових Бушмастерів”, – написав він у Твіттері.

Кулеба додав, що ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, а Україна зверталася із запитом на додаткову партію.

“Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії”, – підкреслив очільник українських дипломатів.

Grateful to Australia for the new security assistance package which includes training for our forces and 30 additional Bushmasters. These armored vehicles have shown excellent results on the battlefield and we requested more of them. We will always remember Australia’s support! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2022

Нагадаємо, Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster і направить до Великої Британії до 70 інструкторів для навчання українських військових. Загальна фінансова підтримка Австралією України перевищує 655 млн доларів.