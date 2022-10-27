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Кулеба про допомогу Австралії: бронемашини показали відмінні результати на полі бою

“Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії”.

Кулеба про допомогу Австралії: бронемашини показали відмінні результати на полі бою
Фото: drive.com.au

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Австралії за новий пакет безпекової допомоги.

“Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для наших військових і 30 додаткових Бушмастерів”, – написав він у Твіттері. 

Кулеба додав, що ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, а Україна зверталася із запитом на додаткову партію. 

“Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії”, – підкреслив очільник українських дипломатів.

Нагадаємо, Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster і направить до Великої Британії до 70 інструкторів для навчання українських військових. Загальна фінансова підтримка Австралією України перевищує 655 млн доларів.

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