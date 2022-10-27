У них можна буде зігрітися, підзарядити телефони та поїсти.

На час осінньо-зимового періоду ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних і 100 мобільних пунктів обігріву, зокрема на деокупованих територіях.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У них можна буде зігрітися, підзарядити телефони та поїсти.

Стаціонарні пункти обігріву розгорнуться у приміщеннях, які мають придатні для цього умови. Це можуть бути адмінбудівлі, навчальні заклади, заклади культури тощо.

Наразі спеціалісти оперативних штабів обласних військових адміністрацій визначають точні локації, для яких такі пункти будуть життєво необхідні.

Крім того, існує домовленість Державної служби з надзвичайних ситуацій з Єврокомісаром про надання тисячі мобільних пунктів обігріву, оснащених генераторами. Їх відправлять у небезпечні, прифронтові та щойно звільнені регіони за заявками від ОВА.

Готує точки обігріву й Укрзалізниця – їх облаштують у приміщеннях понад 30 залізничних вокзалів в обласних і районних центрах, які приймають внутрішніх переселенців. Там громадяни також зможуть отримати чай, каву, зігрітися.

Приміщення будуть енергонезалежними й оснащеними генераторами від Товариства Червоного Хреста України. Зокрема, це вокзали у Запоріжжі (2), Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі (2), Ковелі, Коломиї, Мукачеві, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді, Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Бердичеві, Тернополі, Львові (2) та на станціях «Тараса Шевченка» й «Дарниця».

Перелік і точні місця розташування пунктів обігріву на щойно звільнених територіях найближчими днями оприлюднять на регіональних сайтах ДСНС.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде зима 2022-2023 – імовірність тривалих морозів є дуже низькою.