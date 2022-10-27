Єрмак представив план дій зі захисту українських полонених, яких утримує Росія

Зокрема, на лінію зіткнення пропонують відправити велику спільну місію за участю омбудсменів із різних країн.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак представив на Конференції омбудсменів і національних інститутів з прав людини план дій зі захисту українських полонених, яких утримує Росія.

Про це йдеться на сайті президента.

Конференція “Битва за права людини. Крим. Україна. Світ” відбулася в Загребі у продовження парламентського саміту Кримської платформи. Єрмак взяв участь у ній у відеоформаті.

План передбачає кілька кроків.

По-перше, винесення на світовий рівень питання Оленівки, доступу до українських військовополонених та захисту їхніх прав, а також ухвалення відповідної спільної декларації омбудсменів.

“Документ має рішуче засудити воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, який Росія вчиняє проти українців”, – наголосив Андрій Єрмак.

По-друге, за його словами, на лінію зіткнення має бути відправлена велика спільна місія за участю омбудсменів із різних країн, яка перебуватиме там доти, поки Росія не забезпечить доступ до місць примусового утримання українських полонених.

“Ми також маємо створювати міжнародні місії омбудсменів, які домагатимуться доступу до полонених і цивільних заручників Кремля”, – додав керівник Офісу Глави держави.

По-третє, варто запровадити регулярне оприлюднення тематичних доповідей, які серед іншого складатимуться зі свідчень очевидців.

“І це лише кілька інструментів, які вже у вас у руках. Якщо ми разом не зробимо негайних кроків, у російських таборах смерті можуть з’явитися крематорії”, – зазначив Андрій Єрмак.

За результатами Конференції представники національних інституцій з прав людини та омбудсмени схвалили декларацію, у якій підтвердили спільну мету щодо необхідності дотримання та запобігання подальшим порушенням прав людини в контексті повномасштабної війни Росії проти України та порушення територіальної цілісності нашої держави. Це має здійснюватися шляхом створення міжнародної консультаційної платформи співпраці.

Учасники заходу також визнали, що ведення Росією війни проти України спричиняє грубі порушення та зловживання правами людини, викликає гуманітарну кризу й порушення прав людини у нашій державі та світі.

У декларації учасники закликали законодавчі органи своїх країн ініціювати розробку та ухвалення документів, спрямованих на захист і забезпечення прав людини та запобігання їх порушенню. Вони також закликали уряди сприяти забезпеченню, захисту та запобіганню порушенням прав людини, зокрема прав громадян України за кордоном.

Нагадаємо, сьогодні додому з російського полону повернулися ще десять українських військовослужбовців.

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