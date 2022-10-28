Режим Лукашенка передав Росії понад 65 000 тонн боєприпасів за 7 місяців війни проти України, - "Беларускі Гаюн"

Максимум "допомоги" в РФ доставили у квітні.

За сім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну режим Лукашенка передав РФ понад 65 000 тонн боєприпасів, повідомляє "Беларускі Гаюн".

"Допомогу" доставляли залізницею. За попередніми даними це 1940 вагонів.

Максимум боєприпасів було надано у квітні - понад 22,5 тисячі тонн за місяць. У цей час російські збройні сили вивозили озброєння з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніків та Калінковичів.

З липня знову зафіксували ріст постачань.

Активісти також зібрали інформацію про станції та обсяг завантажених на них боєприпасів.

Крім цієї частини озброєння, Лукашенко передав Росії танки й іншу техніку. Лише упродовж останні декількох тижнів в РФ надійшло щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 "Уралів".

Нагадаємо, українські прикордонники посилили оборону на випадок вторгнення з Білорусі та невизнаного Придністров’я.

Іранських інструкторів завезли на білоруську територію, звідки вони координували масові запуски "шахедів" по Київщині, північних і західних областях України.