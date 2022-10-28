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Сили оборони знищили склад боєприпасів та поранили понад сотню росіян на окупованій території Запорізької області

Кількість своїх загиблих ворожі війська приховують.

Сили оборони знищили склад боєприпасів та поранили понад сотню росіян на окупованій території Запорізької області
Фото: Міноборони

У Генштабі ЗСУ оприлюднили уточнену інформацію про завдані росіянам втрати на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як ідеться в повідомленні командування у Facebook, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30. 

У районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори було поранено до 110 військовослужбовців росармії.

У Генштабі підкреслили, що кількість своїх загиблих окупанти ретельно приховують.

Нагадаємо, Росія втратила на війні проти України орієнтовно 69700 особового складу.

Цієї доби українська авіація уразила 20 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян

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