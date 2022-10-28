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Очільник МЗС Ірану зателефонував Кулебі

"...Я вимагав від Ірану негайно припинити постачання зброї до Росії, яку використовують для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні", - розповів український міністр.

Очільник МЗС Ірану зателефонував Кулебі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Аміа Абдоллахіан сьогодні зателефонував главі МЗС України Дмитрові Кулебі.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.

Він розповів, що під час телефонної розмови вимагав від Ірану припинити постачання зброї до РФ.

"...Я вимагав від Ірану негайно припинити постачання зброї до Росії, яку використовують для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні", - йдеться в дописі Кулеби.

Нагадаємо, крім того, що Іран продає Росії безпілотники, його інструктори вчать росіян запускати дрони для вбивств українців і нищення інфраструктури нашої держави. Так, іранські інструктори координували з Білорусі запуск "Shahed-136" по Київщині та північних і західних областях України.

Іранська діаспора України вкотре вийшла на протест проти участі своєї держави у війні на боці Росії.

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