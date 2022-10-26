Ще два комплекси БПЛА "Очі Арти" надійдуть у війська, – Порошенко

Ще два комплекси безпілотників проєкту «Очі Арти» на базі БПЛА «Poseidon» надійдуть у війська. Про це повідомив Петро Порошенко. Він також зазначив, що техніка блискуче пройшла офіційні випробування, а через кілька днів відбудеться випуск фахівців з управління цими комплексами.

«Ви бачите 6 великих «птахів», які сьогодні були представлені для передачі у війська. «Птахи» – круті, з удосконаленою системою захисту, функцією протидії засобам радіоелектронної боротьби, з покращеними програмними характеристиками. Для чого це робиться? Щоб арта русню накрила», – пояснює Порошенко.

До них додаються 4 станції управління безпілотними апаратами, які роблять роботу пілота і оператора набагато більш комфортною, зазначив експрезидент.

«Сьогодні з 9:00 ранку комісія, уповноважена ЗСУ, проводила ретельні випробування кожного дрону. Перша позиція – здатність операторами на швидкий підйом, швидку атаку. Друга позиція – відстань на 50 км. А також висота, характеристики камери, тепловізора. Результат – блискучий. І третя позиція – це здатність утримувати від атак ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Наші «пташки» пройшли ці випробування на «відмінно», – зазначив Петро Порошенко.

За його словами, через декілька днів буде перший випуск школи пілотів у навчальному центрі. До управління безпілотниками будуть допущені ті, хто пройшов навчання і здав іспити.

«Чому така ретельна процедура? Тому що лише ці шість пташок коштують майже 26 мільйонів гривень. З яких половина, 13 мільйонів, це Фонд Порошенка, а половина – це ви. Я думаю, що з кожним тижнем у нас буде дедалі більше «пташок» для того, щоб арта русню накрила. І вона накриє. І перемога буде за нами», – наголосив експрезидент.