Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко передав військовим два комплекси суперсучасних БПЛА проекту «Очі Арти». У комплекси входять шість безпілотників і три станції.
«Військові у захваті, кажуть – такі безпілотники дуже потрібні на фронті. Пояснюють – один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: «це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів», - зазначив Порошенко.
За його словами, буде розгорнута навчальна програма «Очі Арти»- будуть готувати операторів цих дронів. Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче, повідомив експрезидент.«Будемо вдосконалювати програмне забезпечення, засоби оптики, «тепла», зв’язку і багато-багато іншого для того, щоб зробити точнішими удари арти, достовірнішими дані розвідки, більш потужними дії Збройних Сил України на півдні, на північному сході і на донецькому напрямку», – наголосив Порошенко.
«Ці дрони будуть очима всієї артилерії Збройних Сил України», – додав він..
Порошенко привіз військовим шість БПЛА «Очі Арти»
Один дрон може замінити роту солдат, зазначив експрезидент.
Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко передав військовим два комплекси суперсучасних БПЛА проекту «Очі Арти». У комплекси входять шість безпілотників і три станції.