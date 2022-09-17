Порошенко привіз військовим шість БПЛА «Очі Арти»

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко передав військовим два комплекси суперсучасних БПЛА проекту «Очі Арти». У комплекси входять шість безпілотників і три станції.



«Військові у захваті, кажуть – такі безпілотники дуже потрібні на фронті. Пояснюють – один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: «це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів», - зазначив Порошенко.

За його словами, буде розгорнута навчальна програма «Очі Арти»- будуть готувати операторів цих дронів. Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче, повідомив експрезидент.«Будемо вдосконалювати програмне забезпечення, засоби оптики, «тепла», зв’язку і багато-багато іншого для того, щоб зробити точнішими удари арти, достовірнішими дані розвідки, більш потужними дії Збройних Сил України на півдні, на північному сході і на донецькому напрямку», – наголосив Порошенко.

«Ці дрони будуть очима всієї артилерії Збройних Сил України», – додав він..