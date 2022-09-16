Зеленський обговорив з Трюдо посилення безпекової підтримки України

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері.

“Говорили про ситуацію на фронті та важливість посилення безпекової підтримки”, – зазначив він.

Також йшлося про план повоєнної відбудови України та допомогу партнерів.

“Про ситуацію на ЗАЕС – маємо зупинити ядерний тероризм РФ. Подякував за вагому допомогу Канади, зокрема в енергетиці”, – додав президент України.

Talked with @JustinTrudeau. Discussed the situation at the front, the importance of greater security support for 🇺🇦, the post-war recovery plan, the partners' aid, the situation at ZNPP - we must stop Russia's nuclear terrorism. Thanked 🇨🇦 for a crucial help in energy sphere. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2022

Нагадаємо, у серпні Канада розширила санкційний список проти Росії. До нього внесено 1750 осіб і організацій.