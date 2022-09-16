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Зеленський обговорив з Трюдо посилення безпекової підтримки України

Зеленський обговорив з Трюдо посилення безпекової підтримки України
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері.

“Говорили про ситуацію на фронті та важливість посилення безпекової підтримки”, – зазначив він. 

Також йшлося про план повоєнної відбудови України та допомогу партнерів. 

“Про ситуацію на ЗАЕС – маємо зупинити ядерний тероризм РФ. Подякував за вагому допомогу Канади, зокрема в енергетиці”, – додав президент України.

Нагадаємо, у серпні Канада розширила санкційний список проти Росії. До нього внесено 1750 осіб і організацій.

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