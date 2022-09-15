У Сенаті США представили законопроєкт про визнання РФ державою – спонсором тероризму, – Reuters

"Потреба в цьому заході є нагальнішою, ніж будь-коли раніше".

Американські сенатори, демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсей Грем, представили законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Про це повідомляє Reuters.

"Потреба в цьому заході є нагальнішою, ніж будь-коли раніше", – заявив Блюменталь.

Грем додав, що визнання Росії спонсором тероризму надішле потужний сигнал підтримки Києву, союзникам США, водночас накладаючи на РФ суворі покарання і дозволяючи подати на неї позов у судах США за дії в Україні та посилити санкції.

Видання зазначає, що документ містить положення, що дозволить президенту США відмовитися від визнання РФ країною – спонсором тероризму з міркувань національної безпеки після того, як він засвідчить Конгресу, що Росія більше не підтримує акти міжнародного тероризму.

Раніше обидва сенатори також виступали за визнання Росії державою – спонсором тероризму. У липні спікер Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі заявила, що такий крок вже "давно назрів".

Президент США Джо Байден зазначив, що не планує такого визнання для Росії. Чиновники адміністрації не вважають, що визнання РФ спонсором тероризму – найефективніший спосіб притягнення її до відповідальності, також це може перешкодити доставці гуманітарної допомоги Україні.

Раніше видання Politico писало про те, що Державний департамент США дав зрозуміти Конгресу, що він серйозно занепокоєний тим, що РФ можуть визнати державою – спонсором тероризму.