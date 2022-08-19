Politico: Держдеп занепокоєний можливим визнанням Росії країною-спонсором тероризму

На думку деяких офіційних осіб США, це може поставити під загрозу роботу “зернового коридору”.

Державний департамент США дає зрозуміти Конгресу, що він серйозно занепокоєний тим, що РФ можуть визнати державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Politico.

На сьогодні офіційні особи США відкрито не виступають проти визнання Росії державою-спонсором тероризму, проте зауважують, що нинішні санкції Сполучених Штатів та експортний контроль щодо РФ майже еквівалентні тому, що передбачає законопроєкт про визнання спонсором тероризму.

Кілька джерел видання повідомляють, що останніми днями представники Держдепу передали в офіси Конгресу свої занепокоєння щодо ухвалення цього законопроєкту. Зокрема, вони побоюються, що включення Росії до списку спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти. Чиновники вважають, що немає жодних гарантій, що Кремль виконає свої зобов’язання, якщо на РФ так безпосередньо націляться Сполучені Штати.

Окрім того, визнання Росії спонсором тероризму фактично означатиме, що громадяни США не зможуть брати участь у бізнесі цієї країни. Це вплине на економічні відносини, які підтримують Сполучені Штати, наприклад, щодо ядерних матеріалів.

Нагадаємо, американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсей Грем закликали адміністрацію президента Джо Байдена вже зараз визнати Росію державою-спонсором тероризму.

27 липня Сенат США одноголосно схвалив необов'язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росію до списку спонсорів тероризму.

До слова, видання Politico пише про те, що США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму.