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Кличко передав київським комунальникам допомогу від німецьких міст – 19 автобусів та спецтехніку

Транспортні засоби Київ отримав від приватних транспортних підприємств чотирьох міст.

Кличко передав київським комунальникам допомогу від німецьких міст – 19 автобусів та спецтехніку
Віталій Кличко
Фото: Віталій Кличко фейсбук

Мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів і машини спецтехніки, які було отримано як допомогу від німецьких партнерів. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Київ отримав та передає сьогодні комунальному підприємству «Київпастранс» 19 автобусів. Їх столиця України отримала як допомогу від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст – Мюнхена, Регенсбурга, Ганновера та Зевена. Зокрема, Київ отримав 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу «Турист». Також ми сьогодні передаємо КП «Київспецтранс» три сміттєвози Mercedes, які Київ отримав від міста Берлін», - заявив Кличко. 

Мер Києва повідомив, що місто отримало автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA. Вони у відмінному стані, донедавна працювали на вулицях німецьких міст, а невдовзі вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці.

«Ми дякуємо всім партнерам України та Києва за їхню допомогу. Для нас як для міської влади дуже важливо сьогодні підтримувати життєдіяльність столиці, забезпечувати комфорт її мешканців. І ми робимо все для цього», – наголосив Віталій Кличко.

Раніше Кличко передав міським службам 12 пожежно-рятувальних автомобілів і 7 швидких, які отримав від німецьких та польських партнерів.

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