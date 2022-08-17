Нардепи Столар і Абрамович живуть на Французькій Ривʼєрі. Вони виїхали з України ще до повномасштабного вторгнення, – УП

За адресою, де проживає Абрамович, зареєстрована компанія російського банкіра Бориса Давлатьярова.

Народні депутати колишньої ОПЗЖ Вадим Столар і Ігор Абрамович зараз проживають у Франції, на Лазурному березі. Вони виїхали з України до повномасштабного вторгнення Росії. А нардеп Григорій Суркіс, за словами журналістів, перебуває в Моне-Карло. Григорія і його брата Ігоря бачили в тутешньому казино.

Про це йдеться в розслідуванні УП.

За даними журналістів, Столар мешкає в маєтку в Ніцці. Абрамович був помічений біля маєтку на мисі Кап-Ферра.

Французький реєстр свідчить, що за адресою, де Абрамович проживає, зареєстрована компанія російського банкіра Бориса Давлатьярова.

"Журналісти припускають, що український депутат може орендувати віллу у російського банкіра", – зазначили в УП.

Обидва парламентарі виїхали з України до великої війни й відтоді не поверталися. У травні у Верховній Раді створили нову депутатську групу – "Відновлення України" – і Столар та Абрамович туди увійшли, хоча за пів року не відвідали жодне засідання.

Нагадаємо, за даними ДБР, незаконно перетнули або планували перетнути кордон народні депутати від колишньої ОПЗЖ Вадим Рабінович, Віктор Чорний і Олег Волошин.

72-річний Суркіс виїхав з України вже після вторгнення.