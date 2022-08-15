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Зеленський звільнив начальників управління СБУ в Києві, Львівській і Тернопільській областях

Серед них поки що тільки начальник Львівського управління отримав нову посаду – він очолив ГУ СБУ в Києві та Київській області. 

Зеленський звільнив начальників управління СБУ в Києві, Львівській і Тернопільській областях
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський звільнив начальників управління Служби безпеки України у Львівській, Тернопільській, Київській областях і Києві.

Про це йдеться в указах від 15 серпня, оприлюднених на сайті президента.

Артема Бондаренка звільнили з посади очільника управління СБУ у Львівській області і призначили начальником ГУ СБУ в Києві та Київській області. До цього цю посаду займав Сергій Заяць. 

Юрія Борейчука звільнено з посади начальника управління СБУ в Тернопільській області. Це управління, а також Львівське, поки що залишилось без нових начальників. 

Нагадаємо, в липні президент провів кадрові зміни очільників управлінь СБУ в пʼяти областях: Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Полтавській. Звільненими без нових призначень були тільки начальники управління Сумщини і Дніпропетровщини. 

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