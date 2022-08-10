Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в Раді безпеки ООН, про готовність України й надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою!", – йдеться в повідомленні.

Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом 🇬🇭 @NAkufoAddo. Говорили про підтримку 🇺🇦 в міжнародних організаціях, зокрема в РБ 🇺🇳; готовність 🇺🇦 й надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2022

Нагадаємо, вчора Зеленський обговорив із президентом Конго подолання продовольчої кризи. Президент відзначив важливість підтримки України з боку Конго, зокрема в ООН.