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Володимир Зеленський провів розмову з президентом Гани

Обговорювали продовольчу безпеку і підтримку України в міжнародних організаціях.

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Гани
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в Раді безпеки ООН, про готовність України й надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Зеленський обговорив із президентом Конго подолання продовольчої кризи. Президент відзначив важливість підтримки України з боку Конго, зокрема в ООН.

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