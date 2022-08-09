МЗС щодня отримує підтвердження від партнерів про участь у другому саміті Кримської платформи, – Кулеба

"Сигнал дуже простий: Україна ніколи, за жодних умов, не забуде про жодну свою окуповану територію, зокрема про Крим".

Міністерство закордонних справ України щодня отримує підтвердження від країн-партнерів про їхню участь у другому саміті Міжнародної Кримської платформи 23 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Зарано розкривати всі карти, ми в процесі. Але можу сказати, що нові підтвердження від країн про те, що вони приєднаються до саміту, надходять щодня”, – розповів міністр.

Кулеба підкреслив, що найважливішим є факт проведення саміту Кримської платформи, навіть у форматі онлайн та попри умови війни.

“Сигнал, який ми надсилаємо світові проведенням цього саміту, дуже простий: за будь-яких обставин, Україна ніколи, за жодних умов, не забуде про жодну свою окуповану територію, зокрема про Крим”, – наголосив він.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив, що другий саміт Міжнародної Кримської платформи відбудеться у форматі онлайн 23 серпня 2022 року.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року в Києві відбувся перший установчий саміт Кримської платформи за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій. На ньому було ухвалено декларацію, згідно з якою учасники платформи зобов'язуються не визнавати Крим російським.

Тоді ж у Києві на базі представництва президента в Криму відкрили Національний офіс Кримської платформи. Він надає консалтингову, експертну та інформаційну підтримку ініціативі.