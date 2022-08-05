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ЄС запровадив нові санкції проти Януковича

Санкції запроваджуються у зв’язку з російською війною проти України.

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича
Фото: ЕPA/UPG

Рада ЄС ухвалила нові обмежувальні заходи щодо колишнього президента України Віктора Януковича. Також санкції накладаються на його сина Олександра.  

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Раду Європейського Союзу. 

Повідомляється, що “проросійського експрезидента України” та його сина додано до переліку осіб, щодо яких застосовуються санкції за “підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності й безпеки держави”. Крім того, Олександр Янукович взаємодіяв із “сепаратистськими групами в Донбаському регіоні України”.

У Раді ЄС наголошують, що Євросоюз і надалі надаватиме економічну, військову, соціальну, та фінансову та гуманітарну підтримку Україні.

Також Євросоюз рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру й закликає РФ дотримуватись міжнародного гуманітарного права у поводженні з військовополоненими. Крім того, Росію закликають повернути в Україну депортованих дітей.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування щодо обставин захоплення державної влади експрезидентом України Віктором Януковичем та пособництва в цьому ексзаступника міністра юстиції.

Раніше Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича в справі про державну зраду, повʼязану з підписанням "Харківських угод".

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