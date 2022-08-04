Вакцина Novavax проти ковіду має містити попередження про серцеві захворювання як побічні ефекти, – EMA

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендує, щоб вакцина американської компанії Novavax проти коронавірусу містила попередження про два побічні ефекти – міокардит та перикардит.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що це є додатковою перешкодою для вакцини Nuvaxovid, яка досі не стала популярною.

“Серцеві захворювання – міокардит та перикардит – мають бути зазначені як нові побічні ефекти в інформації про вакцину Nuvaxovid на підставі невеликої кількості зареєстрованих випадків”, – йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що під час клінічних випробувань вакцини не виникало побоювань щодо цих захворювань, зазначивши, що найпоширенішою причиною міокардиту є вірусні інфекції. Водночас Novavax обіцяє вивчити це питання.

Зазначимо, у червні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США заявило про ризик запалення серця через вакцину Novavax.

Міокардит і перикардит раніше були ідентифіковані як рідкісні побічні ефекти, що в основному фіксували у молодих чоловіків від новаторських вакцин на основі матричної РНК-молекули (Moderna та Pfizer-BioNTech).

Novavax сподівалася, що люди, які вирішили не приймати вакцини Pfizer і Moderna, віддадуть перевагу її вакцині, оскільки вона розроблялася на основі технології, яка десятиліттями використовувалася для боротьби з такими захворюваннями, як гепатит B та грип.

Однак, за даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, з моменту схвалення вакцини у грудні 2021 року було введено лише близько 250 000 доз Nuvaxovid.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила Nuvaxovid одразу після європейського регулятора.

Клінічні дослідження показали, що ефективність вакцини Novavax знаходиться в районі 90%, але вони проводились переважно на старих штамах коронавірусу - оригінальному та варіантах альфа і бета.