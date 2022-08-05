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Ядерна угода з Іраном стає все далі недосяжною, – Bloomberg з посиланням на дипломатів ЄС

Ядерні перемовини відновилися у Відні.

Ядерна угода з Іраном стає все далі недосяжною, – Bloomberg з посиланням на дипломатів ЄС
Атомна електростанція на півдні Ірану поблизу міста Бушир
Фото: ЕРА/UPG

Прірва, що розділяє Іран та США, розширилася з часу останнього раунду ядерних переговорів у Відні.

Про це заявили дипломати Європейського Союзу, пише Bloomberg.

За словами двох офіційних осіб ЄС, знайомих з переговорами, які відновилися в австрійській столиці в четвер, останніми місяцями виникли як мінімум дві нові проблеми, пов'язані з ядерною програмою. Їхня кількість таким чином зросла до 6 чи 7.

За словами дипломатів, хоча питання можуть бути вирішені протягом 72 годин, для цього будуть потрібні політичні рішення на високому рівні – як у Тегерані, так і у Вашингтоні.

“Невтішні прогнози вказують на те, що перспективи угоди, яка могла б полегшити глобальну енергетичну кризу, обмежені. Оригінальна угода 2015 року була розроблена, щоб обмежити ядерну діяльність країни Перської затоки та посилити її економіку, і будь-яке відновлення, ймовірно, дозволить збільшити виробництво та експорт енергії Іраном, який має другі у світі запаси природного газу та четверті запаси нафти”, – зазначає видання.

ЄС вже 15-й місяць є посередником між спеціальним представником США Робертом Маллі та його іранським колегою Алі Багері Кані. Тегеран відмовився брати участь у прямих переговорах після того, як адміністрація Трампа чотири роки тому розірвала угоду та відновила каральні санкції США.

“Іран у відповідь посилив свою ядерну діяльність і обмежив міжнародний моніторинг. Країна накопичила достатньо збагаченого урану для виготовлення різноманітної зброї, якщо керівництво країни вирішить мілітаризувати свою атомну роботу. Хоча Іран завжди заявляв, що його програма є виключно мирною, світові держави дотримувалися угоди 2015 року, щоб перевірити ці заяви”, – додає Bloomberg.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії вважають, що якість запасів іранського урану, що зростають і які збагачені до 60% чистоти, є практично невідмінним від якості бомби. Окрім того, наполеглива вимога Тегерана про те, щоб МАГАТЕ завершило розслідування ядерної діяльності країни, що триває десятиліттями, також стало ключовою проблемою.

Водночас європейські дипломати, як і раніше, кажуть, що виправдати поновлення переговорів можна. Іран, зокрема, поступився колишніми вимогами щодо зняття Сполученими Штатами санкцій з Корпусу вартових ісламської революції.

Офіційні особи заявили, що сторони досягли прогресу щодо конкретних відшкодувань, які б гарантували економічний прибуток Ірану, навіть якщо нова адміністрація США або акт Конгресу знову скасують угоду.

"Простір для додаткових суттєвих компромісів вичерпано.Тепер я поклав на стіл текст, в якому детально розглядається скасування санкцій, а також необхідні ядерні кроки", –  написав минулого тижня у Financial Times верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель

За словами дипломатів, політика може перешкодити будь-якій із сторін прийняти пропозиції ЄС. Іран знає, що відмова від своїх ядерних досягнень означатиме відмову від переговорних важелів, накопичених роками. У США, де опозиція ядерному пакту є сильною в обох партіях, угода з Іраном може бути складною для президента Джо Байдена, демократи якого вже ризикують втратити контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

За словами представників ЄС, навіть якщо поточні переговори знову не будуть успішними, угода "не помре, а буде далі довго перебувати у підвішеному стані".

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ перебуває в одному кроці від руйнівної ядерної війни та у небезпеці, небаченій з часів холодної війни. На його думку, від ядерного знищення людство відокремлює лише одне непорозуміння чи прорахунок.

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