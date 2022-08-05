Болгарія надала Україні більше 4 тисяч тонн зброї

Стільки зброї вивезли з Болгарії за 4 місяці війни.

Болгарія надає військову підтримку Україні через Польшу. Загалом мова йде про 4,2 тис. тонн різної зброї.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Nova.bg.

"За перші чотири місяці від початку війни – до 30 червня були підписані дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро", – заявив в.о. міністра економіки Болгарії Александер Михайлов.

Зброя з Болгарії була доставлена до польського аеропорту біля кордону з Україною.

Михайлов стверджує, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх.

Нагадаємо, згідно з рішенням парламенту Болгарії на військових підприємствах здійснюватимуться ремонтні роботи української військової техніки та триватимуть постачання гуманітарної допомоги, зокрема медикаментів, одягу та продовольства.