Посол Британії про звіт Amnesty Internatinal: "Єдине, що загрожує українцям, це ракети, зброя та мародерство російських військ"

Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки б не було.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення.

Вона наголосила, що єдина небезпека, яка загрожує мирним українцям, це - російське воєнне вторгнення.

"Єдине, що загрожує мирним жителям України, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - написала Сіммонс у Twitter.

Нагадаємо, у звіті організації Amnesty International було заявлено, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних обʼєктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт і наголосили, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. А абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоровʼя кожного українця.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

"Шкода, що така організація, як Amnesty, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", – сказав він.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив на недопустимості порівнювати неспровоковану російську агресію й український самозахист. "Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю", - наголосив міністр.