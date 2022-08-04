Радянські пам’ятники в Естонії приберуть якомога швидше

Уряд Естонії вважає, що радянські пам'ятники, у тому числі нарвський пам'ятник-танк, мають бути прибрані з публічного простору якнайшвидше.

Про це повідомляє видання ERR.

"Головне вирішено – радянські пам'ятники потрібно прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якнайшвидше. Конкретний час та порядок залежать від готовності та логістичного плану місцевих органів влади, ця логістика вимагає такої ж уваги, організації та участі від приватного сектору", – сказала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Зазначається, що загалом в Естонії налічується від 200 до 400 таких пам'яток.

Каллас додала, що всі, хто має такі пам'ятники на приватній території, можуть самі їх перемістити, як це було зроблено з гаубицею поруч із електростанцією Аувере.

"Особливе питання - нарвський танк, про який багато говорять. В даний час цей танк належить місту Нарва, і в нинішньому правовому просторі це було складно, але зрозуміло, що Нарва сама цього не зробить, і там з'являється напруженість, то ясно, що естонська держава та уряд мають самі ухвалити рішення про переміщення цього та інших монументів, що мають символічну цінність", – наголосила Каллас.

Вона підкреслила, що поминання померлих жодним чином не заборонено і не буде заборонено. Втім, це потрібно робити там, де належить, тобто на цвинтарі.

Натомість, додала Каллас, танк – це знаряддя вбивства, це не меморіальний об'єкт, і з цих самих танків на вулицях України вбивають людей.

За словами прем'єр-міністерки, точніший графік перенесення пам'ятників на даний момент не може бути оприлюднений.

Нагадаємо, через війну в Україні влада Естонії заборонила російським і білоруським тенісистам виступати на професійних тенісних турнірах на території своєї країни. Раніше в Латвії також заборонили виступати російським і білоруським тенісистам.