"Компанії наживаються у той час, коли споживачі борються з подорожчанням електроенергії".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав запровадити спеціальні податки для нафтогазових компаній.

Про це пише BBC.

Заяви Генсека пролунали на тлі зростання цін на енергоносії, спричинені війною в Україні, що зі свого боку збільшило прибуток галузі до нових максимумів.

Гутерреш заявив, що для компаній “аморально” отримувати прибуток від кризи.

Російське вторгнення в Україну в лютому посилило глобальну нестачу нафти та газу, порушивши доступ до російських ресурсів (основного постачальника, - ред.) і піднявши ціни.

Компанії наживаються у той час, коли споживачі борються з подорожчанням електроенергії, зазначає BBC.

British Petroleum нещодавно повідомив про свій найбільший прибуток за 14 років, тоді як прибуток Shell за період з квітня по червень досяг рекорду.

Чотири найбільші енергетичні компанії – Exxon, Chevron, Shell і TotalEnergies – за останній квартал разом заробили майже 51 мільярд доларів. Це сума є майже вдвічі більшою, аніж їхній прибуток за такий же період минулого року.

“Ця гротескна жадібність карає найбідніших і найвразливіших людей, руйнуючи при цьому наш єдиний спільний дім. Я закликаю всі уряди оподатковувати цей надмірний прибуток і використовувати кошти для підтримки найбільш вразливих людей у ці важкі часи”, – сказав Гутерреш.

Минулого місяця Великобританія затвердила 25% податок для енергетичних компаній на так звані “непередбачувані доходи”. За словами уряду, цей одноразовий збір збере близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів, аби компенсувати домашнім господарствам надзвичайно високі рахунки за електроенергію.

Аналогічні заходи ввела Італія. Водночас французькі законодавці нещодавно відхилили такий крок, так само немає політичної ініціативи і у США.

Гутерріш попередив, що підвищення цін на енергоносії матимуть широкомасштабні наслідки, оскільки споживачі та уряди в усьому світі не витримують тиску.

“Багато країн, що розвиваються, потопають у боргах, не мають доступу до фінансів і намагаються оговтатися від пандемії Covid-19, можуть опинитися на межі. Ми вже бачимо тривожні вісники хвилі економічних, соціальних та політичних потрясінь, які не оминуть жодну країну”, – сказав генсек ООН.