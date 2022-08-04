Резніков обговорив з міністром оборони США новий пакет військової допомоги: "Відповідатиме нашим потребам"

Міністр оборони України Олексій Резніков провів нову телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Йшлося про новий пакет військової допомоги Україні.
Про це Резніков повідомив у твіттері.
"Ми обговорили майбутній пакет допомоги у сфері безпеки – він буде відповідати нашим потребам", – зазначив він.
Резніков додав, що новий військовий аташе США, який уже прибув до Києва, допоможе підвищити рівень довіри між Україною і Штатами у сферах оборони й безпеки.
Had another conversation with my friend @SecDef Lloyd Austin III. We discussed the upcoming package of security assistance - it will meet our needs. The new US Defense Attaché who has arrived in Kyiv will help increase the level of trust between 🇺🇦&🇺🇸 in defence & security sphere pic.twitter.com/ojsJiKFCzb— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 4, 2022
Нагадаємо, що аташе Гаррік Хармон прибув до України наприкінці липня. 2 серпня президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги із 75 тис. боєприпасів для артилерії й додатковими боєприпасами для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.