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Резніков обговорив з міністром оборони США новий пакет військової допомоги: "Відповідатиме нашим потребам"

Міністр оборони України зазначив, що новий американський аташе з питань оборони допоможе підвищити рівень довіри між Україною і Штатами.

Резніков обговорив з міністром оборони США новий пакет військової допомоги: "Відповідатиме нашим потребам"
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков провів нову телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Йшлося про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це Резніков повідомив у твіттері.

"Ми обговорили майбутній пакет допомоги у сфері безпеки – він буде відповідати нашим потребам", – зазначив він.

Резніков додав, що новий військовий аташе США, який уже прибув до Києва, допоможе підвищити рівень довіри між Україною і Штатами у сферах оборони й безпеки. 

Нагадаємо, що аташе Гаррік Хармон прибув до України наприкінці липня. 2 серпня президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги із 75 тис. боєприпасів для артилерії й додатковими боєприпасами для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. 

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