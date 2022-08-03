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Додаткові $1,8 млн виділило USAID для охорони здоров’я в Україні

Кошти скерують на покращення виявлення інфекційних захворювань та посилення епіднагляду.

Додаткові $1,8 млн виділило USAID для охорони здоров’я в Україні
Фото: usaid.gov

USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) оголосило про виділення ВООЗ додаткових 1,8 мільйона доларів для підтримки безперервності охорони здоров’я в Україні.

Про це повідомили в Українському бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними бюро, кошти спрямують на покращення виявлення інфекційних захворювань та посилення епіднагляду.

"Оскільки Україна продовжує стикатися з найгострішою гуманітарною кризою в Європейському регіоні ВООЗ за останні десятиліття, Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) намагається задовольнити основні потреби в наданні медичних послуг, епіднагляді та потреби у ліках. Система охорони здоров’я, яка вже була перевантажена двома роками COVID-19 перед війною, потребує прямої допомоги для підтримки основних функцій і послуг, що рятують життя", - зазначили в Українському бюро ВООЗ.

Допомога має бути орієнтована на найбільш уразливі групи, включаючи людей з особливими потребами, тих, хто живе у віддалених районах, а також внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, раніше стадо відомо, що Хмельниччина отримає від Всесвітньої організації охорони здоров’я два апарати штучної вентиляції легень.

У квітні ВООЗ повідомила про щонайменше 162 атаки на медичні установи в Україні з початку війни з Росією.

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