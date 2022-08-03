Унаслідок ракетної атаки на Львівщину постраждалих немає, – ОВА

Унаслідок учорашньої ворожої ракетної атаки на Львівську область постраждалих немає. Удару було завдано по військовій інфраструктурі неподалік Радехова в Червоноградському районі.

Про це голова ОВА Максим Козицький написав у телеграмі.

"Унаслідок удару пошкоджена одна будівля. На щастя, ніхто не постраждав", – заявив він.

Під час цієї атаки Росія випустила на Україну з Каспійського моря вісім ракет. Сім із них були збиті: шість – зенітними ракетними військами, одна – винищувачами Повітряних сил.

Нагадаємо, учора вдень повітряна тривога лунала практично по всій країні. Єдиного удару було завдано по Львівщині – влучили в зенітний комплекс, на Вінниччині спрацювала ППО, збили дві ракети.