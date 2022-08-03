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Унаслідок ракетної атаки на Львівщину постраждалих немає, – ОВА

Пошкоджень зазнала одна будівля. 

Унаслідок ракетної атаки на Львівщину постраждалих немає, – ОВА
Ілюстративне фото

Унаслідок учорашньої ворожої ракетної атаки на Львівську область постраждалих немає. Удару було завдано по військовій інфраструктурі неподалік Радехова в Червоноградському районі.

Про це голова ОВА Максим Козицький написав у телеграмі.

"Унаслідок удару пошкоджена одна будівля. На щастя, ніхто не постраждав", – заявив він. 

Під час цієї атаки Росія випустила на Україну з Каспійського моря вісім ракет. Сім із них були збиті: шість – зенітними ракетними військами, одна – винищувачами Повітряних сил. 

Нагадаємо, учора вдень повітряна тривога лунала практично по всій країні. Єдиного удару було завдано по Львівщині – влучили в зенітний комплекс, на Вінниччині спрацювала ППО, збили дві ракети. 

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