Українські сили ППО збили дві російські ракети над Вінничиною

Українські сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети над Вінничиною.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"Дві ракети над Вінницькою областю збила ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою «Повітряної тривоги»!" – написав він у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Кількість жертв становить 27. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.