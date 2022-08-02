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Українські сили ППО збили дві російські ракети над Вінничиною

Жителів закликають залишатися в укриттях.

Українські сили ППО збили дві російські ракети над Вінничиною
Ілюстративне фото
Фото: Повітряне командування "Південь"

Українські сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети над Вінничиною.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"Дві ракети над Вінницькою областю збила ППО.  Залишайтесь в укриттях до відбою «Повітряної тривоги»!" – написав він у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Кількість жертв становить 27. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.

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