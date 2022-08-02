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Росіяни приховують, скільки втратили людей після ракетного обстрілу готелю в Хрустальному, - розвідка

Більшість поранених негайно відправили до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних авто.

Росіяни приховують, скільки втратили людей після ракетного обстрілу готелю в Хрустальному, - розвідка
Фото: тг канал Андрія Єрмака

Російські загарбники намагаються приховати обсяг втрат, завданих ракетним ударом Збройних сил України в Хрустальному (Луганська область).

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

В місті ЗСУ влучили в готель "Красний Луч". Тут розміщувався підрозділ окупаційних військ.

Після того, як українські бійці завдали ракетного удару по готелю, росіяни не стали оприлюднювати інформацію про втрати. 

"Натомість проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців. Більшість поранених було негайно відправлено до військового госпіталю в ростов-на-дону на цивільних автомобілях", - розповіли в ГУР.

Знищивши всі сліди обстрілів з боку українського війська, рашисти почали розповсюджувати дезінформацію, начебто російські військові встигли заздалегідь виїхати з готелю і ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у червні ЗСУ знищили декілька ворожих складів із боєприпасами. Один із них був розташований у Хрустальному. Тут налічувалося близько тисячі тонн боєприпасів.

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