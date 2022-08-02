​Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку, - Мінцифри

Наразі його вже завантажили 11 мільйонів разів.

Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Наразі застосунок завантажили 11 мільйонів разів. Завдяки йому користувачі отримують сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог:

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Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Оновлення вже доступне для користувачів: iOS, Android та Huawei.

Нагадаємо, застосунок "Повітряна тривога" запустили в березні. До кінця місяця його оновили - тепер в ньому можна регулювати гучність сповіщень про початок і завершення тривоги.

Мобільні оператори lifecell, Kyivstar і Vodafone наголосили, що не зніматимуть мегабайти, а відповідно і гроші за користування застосунком. Головне, щоб смартфон мав доступ до інтернету.

Також створено єдиний Telegram-канал “Повітряна тривога”, що дублює всі сповіщення застосунку. Це додаткова можливість отримати сигнал тривоги.