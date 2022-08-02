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В окупованому Криму активізувалися партизани, - розвідка

Зараз російські окупанти продовжують перегруповувати свої сили на Херсонському на Запорізькому напрямках.

В окупованому Криму активізувалися партизани, - розвідка
Фото: Радіо Свободу

В окупованому Криму готуються до повернення півострова під контроль України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Зараз російські окупанти продовжують перегруповувати свої сили на Херсонському на Запорізькому напрямках. У Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України.

Крім того, на півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.

"На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися”, – Скібіцький.

Нагадаємо, раніше українська розвідка також повідомляла, що настрої населення в окупованому Росією Криму змінилися, і до людей приходить розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

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