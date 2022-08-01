Щонайменше 134 військових армії РФ поховано в Криму, 65 з них − громадяни України

Кількість поховань може бути більшою.

У Криму збільшилася кількість поховань військових російської армії – їх нарахували щонайменше 134.

Про це повідомляє у Facebook Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

“Станом на 29 липня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 134 солдатів російської армії”, − йдеться в повідомленні.

Ймовірно 65 із них були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна їх частина відбувається без оприлюднення інформації.

Нагадаємо, з початку війни російська армія втратила в Україні 41 030 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, п’ять танків і 16 артилерійських систем.