Озброєння призначене для протиповітряної оборони механізованих і танкових частин.

Про це повідомляє у Facebook Національна гвардія України.

“Аеророзвідка Національної гвардії України спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Тунгуска”. Нацгвардійці також здійснювали коригування вогню артилерії Збройних сил України та фіксацію результатів бойової роботи”, − ідеться в повідомленні.

Також у результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини російські військові зазнали втрат.

“Тунгуска” − радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс розробки Тульського конструкторського бюро приладобудування, призначений для протиповітряної оборони механізованих і танкових частин на марші та на всіх стадіях бою.

Нагадаємо, з початку війни російська армія втратила в Україні 41 030 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, п’ять танків і 16 артилерійських систем.