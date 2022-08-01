СБУ викрила шістьох колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях України

Відносно цих «чиновників» триває досудове розслідування за звинуваченням у колабораційній діяльності.

СБУ викрила двох «топчиновників» фейкової влади Маріуполя, трьох «посадовців» з так званої «ЛНР» і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона.

Про це повідомляє українська спецслужба в Telegram.

«Зокрема, колаборант із Херсонщини вже в березні перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання регіону до РФ у проросійських медіа, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю», - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів і референдуму в місті-герої. А депутат міськради від забороненої партії ОПЗЖ обійняв посаду «заступника голови адміністрації міста Маріуполя» у сфері ЖКГ.

На Луганщині підозри отримали дві «чиновниці» місцевих соцустанов і «в.о. прокурора Новоайдарського району ЛНР», який виносить обвинувальні вироки українським патріотам.

Відносно усіх цих «чиновників» триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Раніше повідомлялось, що підозри в держзраді за період великої війни отримали чотири нардепи, 35 депутатів місцевих рад і 126 працівників поліції. Також підозрюються по троє працівників СБУ і ДСНС.