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Підозри в держзраді за період великої війни отримали 4 нардепи, 35 депутатів місцевих рад і 126 працівників поліції, – джерела

Також підозрюються по троє працівників СБУ і ДСНС. 

Підозри в держзраді за період великої війни отримали 4 нардепи, 35 депутатів місцевих рад і 126 працівників поліції, – джерела
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну підозри в державній зраді отримали чотири народні депутати та 35 депутатів місцевих рад.

Серед правоохоронних органів найбільша кількість підозр оголошена співробітникам Національної поліції – 126. Про це LB.ua повідомили джерела в Офісі генерального прокурора.

Також можлива державна зрада розслідується відносно трьох працівників СБУ, одного – Національної гвардії, трьох людей із ДСНС, семи прикордонників та восьми прокурорів. 

Нагадаємо, що одним із підозрюваних у державній зраді народних депутатів є Олексій Ковальов. Він перебуває на тимчасово окупованій території і не приховує колаборації з російськими військами. 

Ковальов був обраний від "Слуги народу", але його виключили після того, як його співпраця з ворогом стала очевидною. 

Щодо великої кількості зрадників у рядах українських правоохоронців у липні заявив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що станом на 17 липня було зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. Президент говорив про кількість підозр саме двох видів злочинів: і державної зради, і колаборантства. 

Державна зрада і колабораційна діяльність – це різні статтті Кримінального кодексу, і відповідальність за ці злочини передбачена різна. Державна зрада в умовах воєнного стану карається позбавленням волі строком на 15 років або довічним увʼязненням із конфіскацією. 

Колабораційна діяльність залежно від важкості злочину карається позбавленням права обіймати певні посади строком у 10-15 років з конфіскацією або без нею, виправними роботами, арештом, позбавленням волі, штрафами.

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