Вони заробляли щомісяця понад два мільйони гривень на збуті метадону.

Дев’ять мешканців Києва та Київської області щомісяця збували близько п'яти тисяч доз метадону серед наркозалежних жителів столиці. Нині організатора, постачальника та ще двох активних членів угруповання затримано.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Фігуранти справи розповсюджували наркотики за готівку передаючи замовлення із рук у руки під час особистих зустрічей. Їхня клієнтська база нараховувала близько тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.

Фото: НП

Фото: НП

Щомісяця зловмисники збували до п'яти тисяч доз метадону, вартість однієї дози коливалася від 400 до 500 гривень.

Під час одинадцяти одночасних обшуків за місцями мешкання фігурантів поліція вилучила близько 500 г метадону, пігулки метадону, канабіс, електронні ваги та значну суму коштів у національній та іноземній валюті. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку – понад мільйон гривень.

Нагадаємо, раніше ДБР припинило діяльність наркоугруповання пов'язаного зі спецслужбами РФ.