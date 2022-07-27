Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
ГоловнаПраво

​Національна поліція викрила наркоторговців у Києві

Вони заробляли щомісяця понад два мільйони гривень на збуті метадону.

​Національна поліція викрила наркоторговців у Києві
Фото: МВС

Дев’ять мешканців Києва та Київської області щомісяця збували близько п'яти тисяч доз метадону серед наркозалежних жителів столиці. Нині організатора, постачальника та ще двох активних членів угруповання затримано.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Фігуранти справи розповсюджували наркотики за готівку передаючи замовлення із рук у руки під час особистих зустрічей. Їхня клієнтська база нараховувала близько тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.

Фото: НП

Фото: НП

Щомісяця зловмисники збували до п'яти тисяч доз метадону, вартість однієї дози коливалася від 400 до 500 гривень.

Під час одинадцяти одночасних обшуків за місцями мешкання фігурантів поліція вилучила близько 500 г метадону, пігулки метадону, канабіс, електронні ваги та значну суму коштів у національній та іноземній валюті. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку – понад мільйон гривень.

Нагадаємо, раніше ДБР припинило діяльність наркоугруповання пов'язаного зі спецслужбами РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також