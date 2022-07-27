Ольгу Совгирю призначили суддею Конституційного суду

Народну депутатку Ольгу Совгирю ("Слуга народу") обрали суддею Конституційного суду.

За проголосували 293 народні депутати, повідомив LB.ua нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Фото: Ярослав Железняк

До цього депутатка пройшла конкурс на посаду. За словами Железняка, "на питання про складання мандату до голосування за призначення, Ольга Володимірівна заявила, що вчора написала заяву у апарат ВРУ про складання мандату. Тобто на день призначення мала представницький мандат".

Від "Слуги народу" Совгирю підтримали 220 депутатів, "ЄС", "Батьківщина" і "Голос" – ніхто не підтримав, платформа "За життя і мир" – 15, "За майбутнє" – 14, "Довіра" – 18, Відновлення України – 14, позафракційні – 12.

Совгиря з 2005 року працювала асистенткою, а з 2008 року – доценткою кафедри конституційного та адміністративного права. З 2010 року обіймає посаду доцентки кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ ім.Т.Шевченка.

Є автором понад 170 наукових праць. Експерт з конституційного права.

У 2019 році була обрана народною депутаткою від партії “Слуга народу” номером 122 у списку як безпартійна. Членкиня однойменної фракції.

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права. 16 жовтня 2019 року Верховною Радою України призначена Постійним Представником Верховної Ради України в Конституційному Суді України.

До складу КС входять 18 суддів. Призначаються вони президентом, Верховною Радою і зʼїздом суддів: по шість від кожного.

Голови Конституційного суду станом на зараз немає – 14 червня його обрати не змогли. Колишнього голову КСУ О.Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.