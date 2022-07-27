Ольгу Совгирю призначили суддею Конституційного суду

Народну депутатку Ольгу Совгирю ("Слуга народу") обрали суддею Конституційного суду.
За проголосували 293 народні депутати, повідомив LB.ua нардеп Ярослав Железняк ("Голос").
До цього депутатка пройшла конкурс на посаду. За словами Железняка, "на питання про складання мандату до голосування за призначення, Ольга Володимірівна заявила, що вчора написала заяву у апарат ВРУ про складання мандату. Тобто на день призначення мала представницький мандат".
Від "Слуги народу" Совгирю підтримали 220 депутатів, "ЄС", "Батьківщина" і "Голос" – ніхто не підтримав, платформа "За життя і мир" – 15, "За майбутнє" – 14, "Довіра" – 18, Відновлення України – 14, позафракційні – 12.
Совгиря з 2005 року працювала асистенткою, а з 2008 року – доценткою кафедри конституційного та адміністративного права. З 2010 року обіймає посаду доцентки кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ ім.Т.Шевченка.
Є автором понад 170 наукових праць. Експерт з конституційного права.
У 2019 році була обрана народною депутаткою від партії “Слуга народу” номером 122 у списку як безпартійна. Членкиня однойменної фракції.
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права. 16 жовтня 2019 року Верховною Радою України призначена Постійним Представником Верховної Ради України в Конституційному Суді України.
До складу КС входять 18 суддів. Призначаються вони президентом, Верховною Радою і зʼїздом суддів: по шість від кожного.
Голови Конституційного суду станом на зараз немає – 14 червня його обрати не змогли. Колишнього голову КСУ О.Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.