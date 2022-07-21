Суд дозволив досудове розслідування стосовно командирів, що підірвали Північно-Кримський канал

За участі прокурорів Херсонської обласної прокуратури Саксаганський районний суд м. Кривий Ріг надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Зазначені особи підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб ( ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, наприкінці лютого 2022 року підозрювані керували захопленням споруд Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині. Генерал-майор заступник командувача ЧФ керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об’єкті, який відноситься до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. У свою чергу, полковник командир бригади безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях", – йдеться у повідомленні.

Як наслідок, значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення належного зрощування сільгоспземель регіону. Крім того, завдана значна шкода довкіллю та спричинено матеріальні збитки державі у великих розмірах.

Наразі судом обрано запобіжний захід стосовно підозрюваних у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ в Херсонській області за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ спільно з оперативними підрозділами УСБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, в перший день вторгнення окупанти захопили Північно-Кримський канал і Каховську ГЕС та згодом підірвали греблю, що блокувала подачу води з Дніпра до Криму.

Станом на кінець березня, окупанти вкрали дніпровської води на 620 млн грн.