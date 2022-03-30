Окупанти вже вкрали дніпровської води на 620 млн грн, - Центр журналістських розслідувань

Росія здійснює незаконний відбір води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро та фактично вкрала її на 620 мільйонів гривень.

Про це йдеться в матеріалі Центру Журналістських Розслідувань "Як окупанти захоплювали «рубильник» Північно-Кримського каналу".

"За підрахунками Державної екологічної інспекції України, росія, вже вкрала дніпровської води на майже 620 мільйонів гривень. За даними відомства, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу здійснюється незаконний водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро", - сказано в тексті.

В умовах міжнародного збройного конфлікту такі дії окупуючої країни можуть кваліфікуватись як воєнний злочин. Адже російські військові захопили об’єкти цивільної інфраструктури, які аж ніяк не можуть бути застосовані у військових цілях.

Ще російські військові навіщось підірвали перемичку, що з’єднувала Північно-Кримський канал з Краснознам’янським каналом, який зрошує Скадовський район Херсонської області і взагалі не пов’язаний ніяк із Кримом. Після того вода безконтрольно почала йти руслом обох каналів. Через це почалось сильне підтоплення житлового сектору в селі Нова Маячка.

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю, що блокувала подачу води з Дніпра до Криму на Північно-Кримському каналі на початку війни, 26 лютого.