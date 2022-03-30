​У РФ дозволили імпорт товарів без дозволу власників брендів, що вважається закамуфльованою контрабандою

Після військового вторгнення Росії в Україну десятки світових компаній і брендів різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в країні-агресорці.

Уряд Російської Федерації дозволив постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без дозволу власника товарного знака.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на російький "Інтерфакс".

Прем'єр-міністр РФ Михаїл Мішустін заявив, що мета цього "механізму" - задовольнити попит на товари, які містять результати інтелектуальної діяльності, і які раніше не можна було продавати без дозволу правовласника.

"Такий підхід дозволить гарантувати постачання товарів до нашої країни, у тому числі всупереч недружнім діям іноземних політиків", - сказав він під час засідання урядової комісії "з підвищення стійкості російської економіки в умовах санкцій".

За словами Мішустіна, список продукції, яку можна буде ввозити до РФ без дозволу правовласника, затверджуватиметься Мінпромторгом РФ за пропозиціями галузей.

Паралельний імпорт, відомий також як "сірий" імпорт - термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником) .

Досі паралельний імпорт був у Росії заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Нагадаємо, після військового вторгнення Росії в Україну десятки світових компаній і брендів різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в РФ. Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.

Прокуратура РФ погрожує західним компаніям, які вирішили піти з російського ринку, арештом топменеджерів і конфіскацією активів.