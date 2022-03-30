Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
ГоловнаСвіт

​У РФ дозволили імпорт товарів без дозволу власників брендів, що вважається закамуфльованою контрабандою

Після військового вторгнення Росії в Україну десятки світових компаній і брендів різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в країні-агресорці.

​У РФ дозволили імпорт товарів без дозволу власників брендів, що вважається закамуфльованою контрабандою

Уряд Російської Федерації дозволив постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без дозволу власника товарного знака.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на російький "Інтерфакс".

Прем'єр-міністр РФ Михаїл Мішустін заявив, що мета цього "механізму" - задовольнити попит на товари, які містять результати інтелектуальної діяльності, і які раніше  не можна було продавати без дозволу правовласника.

"Такий підхід дозволить гарантувати постачання товарів до нашої країни, у тому числі всупереч недружнім діям іноземних політиків", - сказав він під час засідання урядової комісії "з підвищення стійкості російської економіки в умовах санкцій".

За словами Мішустіна, список продукції, яку можна буде ввозити до РФ без дозволу правовласника, затверджуватиметься Мінпромторгом РФ за пропозиціями галузей.

Паралельний імпорт, відомий також як "сірий" імпорт - термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником) .

Досі паралельний імпорт був у Росії заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Нагадаємо, після військового вторгнення Росії в Україну десятки світових компаній і брендів різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в РФ. Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.

Прокуратура РФ погрожує західним компаніям, які вирішили піти з російського ринку, арештом топменеджерів і конфіскацією активів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також