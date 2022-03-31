На благодійному аукціоні в Чехії для України зібрали майже 30 мільйонів крон

На благодійному аукціоні в Чехії для України вдалося зібрати майже 30 мільйонів крон (понад 40,3 млн гривень).

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України та допомогу українцям, які тимчасово перебувають у Чехії, рятуючись від війни. Про це повідомив перший віцеспікер парламенту України Олександр Корнієнко під час виступу на благодійному аукціоні в рамках офіційного візиту до Чеської Республіки.

Фото: пресслужба

"Я вдячний організаторам, посольству України в Чехії та чеському народу за їхнє відкрите серце!" – заявив Корнієнко.

Він підкреслив, щр РФ розв’язує абсолютно тотальну війну.

I had the honour of speaking at a charity auction organised by @ForbesCesko and Czech entrepreneurs. More than $1 million has been raised for the needs of the Armed Forces and Ukrainians in the 🇨🇿. I am grateful to Forbes, @PetrSimunek37 and the Czechs for their open heart. pic.twitter.com/GIpvg2qVSz — Oleksandr Korniyenko (@OlekKorn) March 30, 2022

"Нам зараз в Україні дуже хочеться якнайшвидше перемогти. Але так само ми хочемо, щоб війна не продовжувалася географічно, хронологічно, геополітично, як завгодно. Тому що ми розуміємо, звідки і куди йде ця сучасна орда, якою є російська федерація. Вона йде зі сходу – на захід. Тому ми готові зараз боротися за своє життя, за свою країну, за своїх людей, розуміючи, що ми зараз багато робимо для того, щоб зупинити цю війну на шляху до Європи", – зазначив Олександр Корнієнко.

Він також акцентував, що війна, розв’язана РФ, стосується кожного в Україні і зараз немає жодної родини, якої б так чи інакше вона не ткорнулася.

"Українці – хоробра нація. Ми нащадки дуже багатьох поколінь воїнів, починаючи від часів тисячі років назад, від запорізьких козаків. Дуже великий внесок українці зробили в перемогу у Другій світовій війні. Але ми потребуємо допомоги для того, щоб наша боротьба, наша битва була більш ефективною, більш короткою, щоб це не розтягувалось на роки, і щоб ми могли якнайшвидше зупинити путінську росію!" – наголосив Олександр Корнієнко під час виступу. За результатами аукціону організаторам вдалось зібрати 28 мільйонів 700 тисяч крон, електронні торги за окремими слотами ще тривають. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України та допомогу українцям, які тимчасово перебувають у Чехії, рятуючись від війни.

Нагадаємо, що чеська редакція журналу Forbes та ініціатива чеських підприємців "Свободу Україні" провели аукціон на підтримку України. Захід проходив у галереї "Рудольфінум" у Празі 30 березня. Організатори виставили на аукціон як предмети розкоші, наприклад, автомобіль Lamborghini Murcielago з дизайном від Versace, чи дизайнерський піщаний годинник від фірми CZapek&Mose», так і символічні предмети – наприклад, картину "Українка" львівської художниці Олени Папки чи вікенд на фермі під Харковом, який передав на аукціон Петр Крогман, власник великого фермерського господарства в Україні.

Участь в аукціоні взяли найбільші чеські підприємці та керівники чеських філій міжнародних компаній. 90% виторгу з аукціону буде перераховано за допомогою посольства України в Чехії на потреби української армії, а 10% – на потреби чеської «Карітас», яка надає допомогу українцям у Чехії.