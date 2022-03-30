Правозахисники закликають Німеччину надавати притулок російським дезертирам від війни в Україні

Правозахисна організація Pro Asyl та ще близько 40 інших правозахисних груп закликали уряд Німеччини надати притулок російським та білоруським дезертирам, а також особам, які ухиляються від відправлення на війну проти України.
Про це йдеться у спільній заяві організацій, оприлюдненій у вівторок, 29 березня, пише Deutsche Welle.
"Німеччина та інші країни ЄС повинні без бюрократії прийняти цих людей, які тікають від служби на війні, і надати їм дозвіл на постійне проживання", - наголошується у листі правозахисників, адресованому депутатам Бундестагу.
Наразі дезертири з Росії та Білорусі можуть подавати прохання про притулок лише на загальних підставах, оскільки переслідування цієї категорії людей не вважається в Німеччині "безперечною підставою для отримання притулку", а влада та суди у ФРН часто висувають "надмірно високі вимоги до доказів переслідування".
"Наша мета - забезпечити без проблем ухилистам та дезертирам від війни в Україні захист та притулок", - зазначається у зверненні.
Водночас підписанти розкритикували запроваджену владою України заборону на виїзд із країни чоловіків віком від 18 до 60 років. У протоколі йдеться, що "кожна людина має право вільно залишати будь-яку країну, включаючи її власну", водночас і визнається, що це право може бути обмежене "з міркувань національної або громадської безпеки".
Нагадаємо, Міністерство оборони України оприлюднило інструкцію правильної здачі в полон ЗСУ для російських військових. «Внимание! Русский солдат! Хочешь жить, хочешь увидеть своих родных и близких? Используй свой шанс остаться живым! Следуй этим правилам!».