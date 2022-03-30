Правозахисники закликають Німеччину надавати притулок російським дезертирам від війни в Україні

"Німеччина та інші країни ЄС повинні без бюрократії прийняти цих людей".

Правозахисна організація Pro Asyl та ще близько 40 інших правозахисних груп закликали уряд Німеччини надати притулок російським та білоруським дезертирам, а також особам, які ухиляються від відправлення на війну проти України.

Про це йдеться у спільній заяві організацій, оприлюдненій у вівторок, 29 березня, пише Deutsche Welle.

"Німеччина та інші країни ЄС повинні без бюрократії прийняти цих людей, які тікають від служби на війні, і надати їм дозвіл на постійне проживання", - наголошується у листі правозахисників, адресованому депутатам Бундестагу.

Наразі дезертири з Росії та Білорусі можуть подавати прохання про притулок лише на загальних підставах, оскільки переслідування цієї категорії людей не вважається в Німеччині "безперечною підставою для отримання притулку", а влада та суди у ФРН часто висувають "надмірно високі вимоги до доказів переслідування".

"Наша мета - забезпечити без проблем ухилистам та дезертирам від війни в Україні захист та притулок", - зазначається у зверненні.

Водночас підписанти розкритикували запроваджену владою України заборону на виїзд із країни чоловіків віком від 18 до 60 років. У протоколі йдеться, що "кожна людина має право вільно залишати будь-яку країну, включаючи її власну", водночас і визнається, що це право може бути обмежене "з міркувань національної або громадської безпеки".

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